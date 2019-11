L'esterno della Fiorentina e l'ex attaccante del Milan decidono il quarto incontro degli azzurrini al girone. La formazione di Nicolato sale al secondo posto, a -3 dall'Irlanda che però ha due gare in più.

16/11/2019

Il cammino dell'Italia Under 21 verso l'Europeo prosegue senza intoppi. Dopo il successo di misura sull'Armenia arriva infatti un'altra vittoria ai danni dell'Islanda, superata per 3-0. Al Mazza i protagonisti sono Riccardo Sottil e Patrick Cutrone, il primo segna al 32', il secondo chiude la sfida con una doppietta negli ultimi sei minuti.

Ottima prestazione per i due marcatori, i migliori in campo assieme al portiere Carnesecchi, decisivo con i suoi interventi. Buone notizie per il CT Nicolato, anche in vista del prossimo impegno. Fra tre giorni, infatti, gli azzurrini incontreranno l'Armenia a Catania, prima del ritorno in campo a marzo contro Lussemburgo e Svezia.

La classifica del gruppo 1 vede sempre in testa l'Irlanda, a 13 punti ma con sei gare giocate. Al secondo posto c'è l'Italia, a 10 ma con due partite in meno; dietro Islanda a 9 (5 incontri disputati), Svezia a 6 (3), Armenia a 3 (5) e Lussemburgo a 0 (5).

La formazione anti-Islanda scelta dal CT Nicolato

Under 21, Italia-Islanda 3-0: il racconto del match

Qualche esperimento nell'undici iniziale proposto da Nicolato: Carnesecchi viene confermato in porta, in difesa c'è l'esordio in gare ufficiali del milanista Gabbia. Davanti, con Kean squalificato e Scamacca in panchina, il trio Sottil-Pinamonti-Cutrone. Nel 4-1-4-1 dell'Islanda l'unica punta è Sveinn Aron Gudjohnsen, attaccante dello Spezia, figlio dell'ex attaccante del Barcellona oggi vice del ct Sverrison.

Il piano islandese funziona per la prima parte di gara. Arroccati in difesa, all'11' gli scandinavi provano a colpire in contropiede con Thorsteinsson, che supera Maggiore e calcia con il destro trovando l'ottimo intervento di Carnesecchi a negargli il gol. Cinque minuti più tardi è il palo a impedire il gol di Finsson, mentre al 28' è ancora il portiere del Trapani, ma di proprietà dell'Atalanta, a compiere un intervento prodigioso, stavolta su Gudjohnsen.

Gli azzurrini, sempre in maglia verde, vanno invece vicini al vantaggio prima con la botta di Sala, respinta da Gunnarsson, e poi con il colpo di testa di Gabbia, che si infrange sulla parte alta della traversa. L'1-0 arriva al terzo tentativo, con Sottil che spinge in rete il colpo di testa di Cutrone anticipando il portiere avversario. Per l'esterno della Fiorentina è il secondo gol con l'Under 21 dopo quello al Lussemburgo.

L'esultanza di Sottil

Nella ripresa Cutrone sfiora il raddoppio dopo appena venti secondi, calciando a lato a pochi passi da Gunnarsson. Nell'occasione, ottima la verticalizzazione di Locatelli, che replica il gesto tecnico altre due volte nel primo quarto d'ora senza maggior fortuna. L'Islanda risponde col tiro da fuori di Thordason: ancora bravo Carnesecchi.

Al 64' Sottil serve Pinamonti che calcia a lato, quattro minuti dopo l'esterno della Fiorentina lascia il campo per un piccolo problema fisico, venendo sostituito da Adjapong. Nell'Islanda ci prova Finnsson, murato dall'intervento di Del Prato. Il risultato rimane in bilico fino all'84', quando Cutrone sfrutta un rimpallo in area causato dalla deviazione di Palmason per battere Gunnarsson.

L'ex attaccante del Milan si ripete al 90', superando con il piattone l'estremo difensore avversario sul bel filtrante del neo entrato Scamacca. Nel finale viene espulso Gudjhonsen Sr. per proteste, al triplice fischio parapiglia tra le due panchine fortunatamente subito risolto.