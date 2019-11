Dall'altoparlante è stato richiesto che le manifestazioni di razzismo cessassero e da quel momento non sono più state ravvisate, con il match che si è concluso senza ulteriori incidenti con la vittoria svedese in trasferta per 2-0.

Il giocatore è entrato in campo nel secondo tempo e ha ricevuto i cori razzisti di un settore dell'Arena Nazionale di Bucarest, lo stesso da cui in precedenza erano stati lanciati petardi e razzi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK