La partita che ha dato la vittoria all'Italia sulla Bosnia è stata sicuramente particolare per Alessandro Florenzi, schierato dal primo minuto nel ruolo di terzino destro dal commissario tecnico Roberto Mancini nonostante le tante panchine consecutive collezionate in questo periodo con la maglia della Roma.

La situazione del capitano giallorosso è uno dei temi più caldi nella Capitale, con alcune voci di calciomercato che lo vedrebbero come un possibile partente già nella sessione di gennaio (Inter e Fiorentina sembrano le più interessate al numero 24).

Dopo il fischio finale di Bosnia-Italia però Florenzi ha parlato esattamente come ci si aspetta da un giocatore così legato alla maglia della squadra di club che indossa, chiarendo che la sua concentrazione al momento è totalmente rivolta alla Roma.

Ai microfoni di SportMediaset, il terzino giallorosso ha spiegato come sta vivendo la decisione di Fonseca di tenerlo fuori dalla squadra titolare per tante partite consecutive, confermando di volersi mettere a disposizione del suo allenatore nonostante tutto.

Con la Bosnia non ho giocato per rispondere a Fonseca ma per me stesso, voglio dare il mio contributo alla Roma il più presto possibile emettere in difficoltà Fonseca ma rispetto le scelte che sta facendo. Dal canto mio continuerò ad allenarmi al massimo come sempre, anche perché devo dare il buon esempio in quanto capitano. La Roma come sempre viene prima di tutto, se l'allenatore fa le sue scelte io devo stare in silenzio e lavorare.