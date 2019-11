Una delegazione azzurra si è fermata nel capoluogo veneto, in ginocchio per l'acqua alta. Vialli: "Supererete questa difficoltà".

16/11/2019 15:51

Bel gesto da parte dei membri della Nazionale italiana all'indomani della vittoria in casa della Bosnia, che ha permesso alla selezione di Roberto Mancini di inanellare lo storico decimo successo consecutivo: una delegazione azzurra, composta anche da Vialli e Donnarumma, ha oggi fatto visita a Venezia.

Il capoluogo veneto è letteralmente in ginocchio da qualche giorno per via dell'acqua alta che non sembra dar tregua alla città. Per questo un gruppo composto dall'estremo difensore, il capo delegazione e dal presidente FIGC, Gabriele Gravina) ha scelto di far tappa lì per mostrare la propria solidarietà.

Da lì infatti la Nazionale decollerà per Palermo dove disputerà la partita contro l'Armenia, l'ultima del girone di qualificazione a Euro 2020. Ma durante la visita a Venezia sono arrivate parole di sostegno da parte di tutti i membri presenti.

La visita di Gravina e Donnarumma in alcuni negozi di Venezia colpiti dall'acqua

L'Italia visita Venezia, Donnarumma: "Vi siamo vicini"

Ha parlato Donnarumma, unico giocatore presente che ha voluto esprimere la sua vicinanza con poche ma significative dichiarazioni dette dopo aver visitato alcuni dei luoghi più colpiti dall'acqua.

Tutta la Nazionale è vicina alla città di Venezia, vogliamo mandare un abbraccio a tutti i cittadini in difficoltà.

Ancora più commosso il messaggio del neo capo delegazione, Gialuca Vialli, che ha avuto la possibilità di parlare con alcuni negozianti e carabinieri messi in grave disagio dall'acqua che ha colpito Venezia.