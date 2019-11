Nadal batte Tsitsipas ma non basta per qualificarsi alle semifinali

Definite le semifinali delle ATP Finals 2019 alla O2 Arena di Londra: Federer contro Tsitsipas e Thiem contro Zverev.

Rafael Nadal ha rimontato un set di svantaggio a Stefanos Tsitsipas aggiudicandosi una partita molto combattuta con il punteggio di 6-7 (5-7) 6-4 7-5 dopo 2 ore e 52 minuti. Il successo non è però bastato al maiorchino per qualificarsi per la semifinale perché Alexander Zverev ha superato Danil Medvedev per 6-4 7-6 (7-4). Zverev ha passato il turno come secondo classificato del Gruppo Agassi alle spalle di Stefanos Tsitsipas e giocherà la semifinale contro l’austriaco Dominic Thiem, che ha vinto l’altro gruppo. Tsitsipas ha vinto il girone per il miglior quoziente set, mentre Zverev ha preceduto Nadal in virtù della vittoria nello scontro diretto. Tsitsipas disputerà l’altra semifinale contro Roger Federer in uno scontro tra due diverse generazioni a confronto. Il programma delle semifinali prevede prima Federer contro Tsitsipas alle 15 e Thiem contro Zverev alle 21. Nadal aveva bisogno di battere Tsitsipas e sperare nella vittoria di Medvedev su Zverev per mantenere vive le speranze di qualificarsi per le semifinali.

Nadal batte Tsitsipas 6-7 6-4 7-5

Nel primo set nessuno dei due giocatori è riuscito a costruire alcuna palla break. Nadal e Tsitsipas sono rimasti in parità fino al 4-4 del tie-break quando Tsitsipas ha ottenuto il primo mini-break quando Nadal ha mandato in rete un rovescio. Tsitsipas ha vinto il tie-break per 7-4 con un ace.

Tsitsipas ha salvato tre palle break nel secondo set (due nel quinto game e una nel settimo game). Nadal ha conquistato finalmente il primo break nel nono game dopo un errore di dritto di Tsitsipas prima di concludere il secondo set per 6-4 al servizio. Lo spagnolo ha trasformato il nono break point a sua disposizione in tutto l’incontro nell’undicesimo game del terzo set. Nadal ha vinto il centoventottesimo match della sua carriera nel quale non ha mai concesso neanche una palla break all’avversario. Le ATP Finals rimangono stregate per Nadal, che ha perso due finali nel 2010 e nel 2013. Nonostante la sconfitta Nadal può consolarsi con il premio ricevuto a fine partita per aver concluso la stagione al primo posto nel Ranking ATP per la quinta volta in carriera.

Ho dato del mio meglio e ho lottato fino alla fine. Ho avuto poco tempo per preparare questo torneo a causa dell’infortunio. Non avrei mai pensato di poter ricevere il premio di giocatore numero 1 a fine stagione a 33 anni dopo tutti gli infortuni che ho avuto”

Nella semifinale Tsitsipas affronterà Federer per la quarta volta in questa stagione. Il greco ha vinto gli ottavi di finale degli Australian Open, mentre lo svizzero ha vinto la finale di Dubai e la semifinale del torneo di Basilea.

Zvevev batte Medvedev 6-4 7-6

Nel match serale Alexander Zverev ha battuto il già eliminato Danil Medvedev per 6-4 7-6 (7-5) proseguendo la difesa del titolo delle ATP Finals dell’anno scorso. Zverev ha trasformato la prima palla break nel primo game e ha tenuto il vantaggio per tutto il primo set. Medvedev si è portato sul 30-0 nel momento in cui Zverev è andato a servire per chiudere il primo set sul 5-4. Il tedesco ha rimontato vincendo quattro punti consecutivi e ha portato a casa il primo set per 6-4. Il secondo set ha seguito l’ordine dei servizi e si è deciso al tie-break. Zverev ha realizzato il mini-break decisivo sul 4-3 con un doppio fallo di Medvedev. Zverev non ha mai concesso palle break e ha ceduto solo sei punti con la prima di servizio.

Dovevo assolutamente vincere. Danil non aveva nulla da perdere. Gli faccio i complimenti per la grande stagione. Penso che sarà un giocatore pericoloso anche nella prossima stagione

Cabal e Farah in semifinale nel torneo di doppio

I colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah si sono qualificati per la semifinale del torneo di doppio grazie alla vittoria sui tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies per 7-6 (9-7) 6-2. Cabal e Farah si sono classificati al secondo posto nel loro gruppo alle spalle dei francesi Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut, che hanno vinto il loro terzo match in questa settimana battendo Jean Julien Rojer e Horia Tecau per 6-3 7-6 (7-4).

Herbert e Mahut affronteranno in semifinale la formazione composta da Lukasz Kubot e Marcelo Melo. L’altra semifinale vedrà di fronte il team formato dal sudafricano Raven Klaasen e dal neozelandese Michael Venus contro Cabal e Farah.