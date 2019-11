Per la cronaca, la storia del proiettile è una bufala. In Italia siamo messi proprio male sulla comunicazione, uno può alzarsi e inventare notizie senza pensare mai alle conseguenze.

Come riportato da SportMediaset, asmentirla è proprio la moglie dell'allenatore Elisabetta Muscarello con un messaggio sul suo profilo Facebook in cui spiega chiaramente che quanto raccontato su Conte e sulle minacce a lui rivolte è assolutamente falso.

