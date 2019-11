Il colosso francese è pronto a trattare con Elliott, che al momento sembra aprire ad un'eventuale cessione.

di Leonardo Mazzeo - 16/11/2019 11:56 | aggiornato 16/11/2019 12:01

Non è un periodo facile per il Milan, come non lo è da anni ormai. Ad oggi la classifica piange, è misera e sconfortante, mentre "nei palazzi" tiene banco la questione stadio, e la pausa della Nazionali dà conforto a un Pioli che sta cercando in tutti i modi di far quadrare il cerchio: allo Stadium qualche segnale di ripresa si è visto, ma i tredici punti sono sempre lì, a testimonianza di un avvio di stagione tremendo.

In tutto ciò, dall'alto, Elliott osserva. E secondo le ultime indiscrezioni valuta un'eventuale cessione: ieri la bomba è stata lanciata da Dagospia, oggi anche i grandi quotidiani sportivi nazionali ne parlano. Le voci rimbalzano dagli ambienti finanziari, che a quanto pare non credono alle ripetute smentite: Bernart Arnault e il suo gruppo vogliono (ancora) acquistare il Milan.

Nei mesi scorsi le parole del figlio di Bernard, Antoine, avevano lasciato poco spazio ai dubbi: tante carezze al Milan e alla sua storia, ma nessun interesse all'acquisto. Adesso però le voci ritornano con insistenza, e il fondo Elliott potrebbe così lasciare i rossoneri dopo i 370 milioni investiti. E questo perché i nuovi ipotetici proprietari sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra monstre, come si dice in questi casi.

Milan-Arnault, sul piatto un miliardo di euro: ecco l'offerta che potrebbe convincere Singer

Secondo Tuttosport, il fondo americano avrebbe aperto alla cessione per un motivo semplice: il Milan non sta rendendo (economicamente, s'intende) come previsto. Tra l'altro, anche la storia del "prendiamo i giovani e facciamoli crescere" non sta convincendo in pieno, perché l'assenza di uomini d'esperienza in campo si sente eccome (da qui, i nomi di Ibrahimovic e Mandzukic per gennaio).

Quindi, di fronte all'offerta giusta, Gordon Singer potrebbe decidersi a lasciare la proprietà rossonera. E l'offerta giusta in questione potrebbe arrivare proprio da Arnault: sul piatto 975 milioni di euro, una cifra talmente alta che arrotondarla per eccesso a un miliardo (aggiungendo di fatto 25 milioni così, come se non fossero il prezzo di un Kessié) non sembra una follia.

Dagospia ha lanciato un'altra piccola bomba: a fare da intermediario nella trattativa ci sarebbe un ex Presidente della Federcalcio di fede interista. Indiscrezione numero due: a volere l'acquisto sarebbe soprattutto Bernard, mentre Antoine non sarebbe così convinto.

Però il Milan al momento rappresenta un'occasione ghiotta: la questione stadio è ancora aperta, e in vista ci sono anche le Olimpiadi Invernali del 2026. Entrare a Milano ("capitale della moda", ricordiamolo), adesso, potrebbe essere davvero un affare per il gruppo francese. Che se non dovesse raggiungere il Milan potrebbe puntare su altri profili in ambito sportivo.