Le condizioni del centrocampista sono ancora da valutare.

di Redazione Fox Sports - 16/11/2019 17:25 | aggiornato 16/11/2019 17:30

In casa Juventus si tiene il fiato sospeso per le condizioni di Miralem Pjanic. Il centrocampista è uscito per infortunio durante Italia-Bosnia di venerdì e il club bianconero aspetta di ritrovare il centrocampista per valutarne le condizioni.

La federcalcio bosniaca, intanto, ha confermato che Pjanic non prenderà parte alla gara contro il Liecthenstein in programma lunedì sera. Il giocatore rientrerà a Torino probabilmente domani, mentre al momento è in ritiro con la squadra a Sarajevo. Al suo ritorno, la Juventus potrà valutarne le condizioni cercando di recuperare il giocatore per la gara di Bergamo contro l'Atalanta.