Il centrocampista parla della sua esperienza in rossonero: "Rifarei la stessa scelta ma il fallimento non fu mio".

di Redazione Fox Sports - 16/11/2019 13:17 | aggiornato 16/11/2019 13:22

Nell'estate del 2015, José Mauri sembrava uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e dopo il fallimento del Parma ci fu letteralmente la fila per poterselo accaparrare a prezzo di saldo col centrocampista che scelse il Milan convinto di trovare spazio.

Le stagioni successive però (con in mezzo un'annata fra le fila dell'Empoli chiusa con la retrocessione in Serie B) sono tutt'altro che esaltanti e pochi mesi fa il giocatore argentino con passaporto italiano è tornato in patria per giocare nel Tallares.

Le potenzialità rimangono intatte e oggi José Mauri è convinto che prima o poi tornerà a giocare nel campionato italiano, non rimpiangendo la decisione di andare a giocare nel Milan nonostante l'avventura con addosso la maglia rossonera sia stata chiaramente negativa.

José Mauri parla della sua esperienza al Milan

José Mauri: "Al Milan non ho fallito io ma il progetto..."

Intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio di Sky Sport, José Mauri ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera spiegando che prima o poi vuole ritornare a giocare nel campionato italiano dopo le stagioni passate a Milano.