L'Inter precisa che Conte non ha ricevuto nessuna lettera minatoria a casa sua ma è stato il club a riceverla. Non è stato quindi l'allenatore a sporgere denuncia ma la società che si è subito rivolta alle autorità.

Poco dopo è arrivata la versione del club alla Gazzetta dello Sport che ha spiegato con maggiore precisione come si sono svolti i fatti: a ricevere le minacce non è stato Conte nella sua abitazione ma direttamente l'Inter che si è poi mossa per vie legali.

