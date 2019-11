Ad annunciare lo stop del difensore un comunicato della Federcalcio olandese.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/11/2019 18:08 | aggiornato 16/11/2019 18:13

Ancora problemi infortuni per l'Inter, con Stefan De Vrij che mette in apprensione Antonio Conte. Il difensore, attualmente in ritiro con l'Olanda, avrebbe dovuto prendere parte alla gara di questa sera contro l'Irlanda del Nord, ma è stato costretto a fermarsi.

Non si conosce ancora l'entità dello stop, visto che la Federcalcio olandese ha comunicato soltanto l'indisponibilità di De Vrij per la gara di oggi. Dovrebbe trattarsi solo di un lieve affaticamento, con l'Inter che è tranquilla al riguardo, come riporta Sportmediaset.

In vista della gara col Torino, Conte non avrà a disposizione Bastoni, Asamoah, Politano e Sanchez: per il tecnico nerazzurro sarebbe un duro colpo dover rinunciare anche a De Vrij, ma sicuramente nelle prossime ore le condizioni del giocatore saranno più certe