Godin carica l'Inter: "La Juve vince con facilità tremenda"

Diego Godin è totalmente concentrato sull'Inter. Il difensore ha parlato direttamente dal ritiro dell'Uruguay della lotta scudetto dei nerazzurri contro la Juventus, un testa a testa che probabilmente si chiuderà solo alla fine. Godin ha detto:

La Juventus vince campionati su campionati da anni con una facilità tremenda. Questo dimostra la loro superiorità in Serie A. Noi stiamo competendo, siamo cabeza a cabeza. Ma non mentiamoci, manca ancora tantissimo. Come Inter, dobbiamo giocare ogni gara come fosse una finale. La Juventus ha un ventaglio di giocatori più ampio per giocare e vincere. Se non riescono a farcela come squadra, viene fuori la giocata del singolo. Noi all'Inter dipendiamo dalla squadra, tutto deve funzionare. Noi speriamo di continuare così e vincere.