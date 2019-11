Sono qui per il weekend con mia moglie. Ribery è stupendo, bello vederlo anche a 36 anni, riesce sempre a fare la differenza. Per i tifosi viola deve essere un onore averlo qui.

Giuseppe Rossi è ancora alla ricerca di una squadra. Dopo l'esperienza al Genoa , l'attaccante ex Fiorentina è rimasto svincolato e da un mese si allena con il Villareal, squadra in cui è il miglior marcatore di sempre con 32 gol segnati durante la stagione 2010-11.

