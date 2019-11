Napoli, Callejon via a giugno? Lo aspettano in Cina

La questione del rinnovo non è stata ancora affrontata in casa Napoli, con il giocatore che aspetta che la dirigenza sblocchi la situazione, dopo aver riflettuto sulla proposta arrivata ormai tre mesi fa.

Le strade di Callejon e del Napoli potrebbero separarsi a fine stagione. Il giocatore ex Real Madrid, punto fermo della formazione di Ancelotti, ha un contratto con i partenopei in scadenza il prossimo 30 giugno, una data che potrebbe segnare la fine del rapporto tra lo spagnolo ed il Napoli.

Manuel Garcia Quilon non ha voluto sbilanciarsi: "Tutto in stand-by".

