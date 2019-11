Il portiere della Nazionale andrà in scadenza nel 2021: se non prolunga entro la prossima estate, l'addio sarà più che probabile.

di Redazione Fox Sports - 16/11/2019 09:35 | aggiornato 16/11/2019 09:40

Il Milan incomincia a pensare al futuro di Gianluigi Donnarumma e ancora una volta lo fa con molti dubbi su come la situazione si evolverà: il portiere rossonero infatti non ha ancora prolungato il suo contratto che attualmente andrà in scadenza nel giugno del 2021.

Dopo la telenovela che sconvolse l'estate del 2017, è tornato il momento per l'estremo difensore della Nazionale italiana di pensare al suo rapporto col club, visto che le due stagioni che sono seguite sono state decisamente sotto tono dal punto di vista dei risultati e quella appena iniziata non è di certo partita in maniera diversa.

L'impressione è che stavolta si deciderà tutto prima della fine della stagione sportiva, anche perché Donnarumma vuole partire per la spedizione di Euro2020 conoscendo già qual è la sua situazione contrattuale.

Milan, c'è il nodo del rinnovo del contratto per Donnarumma

Milan, nodo Donnarumma: tentativo di rinnovo

Secondo la ricostruzione fatta da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, è il Milan ora che spinge per il prolungamento del contratto del portiere per evitare specialmente che la prossima annata inizi con un solo anno dalla scadenza (oltre che per monetizzare al massimo un'eventuale cessione).

Ma per farlo c'è da raggiungere un'intesa non tanto con Donnarumma, che continua a mettere il Milan in prima fila, ma con il suo procuratore Mino Raiola che vuole rassicurazioni sia dal punto di vista economico che di progetto tecnico visto che il momento buio per i rossoneri sta continuando.

Ci sono 6 mesi per risolvere questo nodo e il Milan spera a tutti i costi di farlo, anche perché la fila per il suo numero 99 continua ad allungarsi in vista del calciomercato estivo: in caso di mancato rinnovo, la sua partenza con un solo anno sul contratto sarebbe sempre più probabile.