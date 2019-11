Il polacco non si è sbloccato con Pioli e l'ipotesi del ritorno in Liguria è sempre più probabile: i rossoneri sognano Zlatan.

16/11/2019

L'attacco del Milan è pronto a essere rivoluzionato durante il calciomercato invernale: la fase offensiva rossonera non sembra essere migliorata con il cambio in panchina da Giampaolo e Pioli, soprattutto Piatek che continua ad avere le polveri bagnate dopo la grande media realizzativa mantenuta nella scorsa stagione.

Stando quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'idea di Maldini e Boban sulla costruzione della rosa composta principalmente da giocatori giovani e talentuosi è sul punto di cambiare e nella sessione di gennaio è pronto l'assalto a Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ha già annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy e sarebbe lieto di tornare in Serie A, con Repubblica che spiega la sua richiesta d'ingaggio fissata a 6 milioni di euro per il semestre fino alla fine della stagione. Il Milan ha accelerato in vista del calciomercato di gennaio (con la concorrenza di Napoli, Bologna e Roma), ma i rossoneri potrebbero essere costretti a salutare Piatek.

Piatek potrebbe lasciare il Milan e tornare al Genoa

Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il polacco ha un mese per dimostrare di essere da Milan visto che l'arrivo di Pioli non ha minimamente permesso al polacco di cambiare marcia. Se la situazione rimarrà la stessa, per lui si prospetta un ritorno al Genoa in prestito per rinascere coi rossoblu che probabilmente cercheranno una punta visto l'infortunio di Kouame.

Non una cessione definitiva visto il grande sforzo fatto per portarlo a Milano neanche 12 mesi fa, con la speranza che il pistolero si ritrovi anche in vista dell'Europeo e poi torni in rossonero, magari per far coppia con Ibrahimovic.