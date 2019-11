Il club azzurro ha parlato con l'agente del centrocampista ivoriano, sempre più separato nel Milan: ci sarà un tentativo a gennaio.

di Redazione Fox Sports - 16/11/2019 10:46 | aggiornato 16/11/2019 10:51

Franck Kessié sembra essere sempre più un separato in casa Milan, con l'ultima mancata convocazione per la partita contro la Juventus che sa tanto di bocciatura da parte di Pioli. La sua assenza nella sfida di Torino nello stadio dei bianconeri però potrebbe essere la miccia per una sua possibile partenza nel calciomercato di gennaio.

L'ultima e sorprendente notizia è che sull'ex centrocampista dell'Atalanta ci sarebbe il forte interesse del Napoli, che avrebbe già mosso i primi contatti con l'entourage del giocatore ivoriano per capire se ci sarà la disponibilità.

Lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il primo passo sia stato mosso direttamente dal direttore sportivo Giuntoli che ha telefonato ad Atangana, procuratore del ragazzo, per esprimere il suo apprezzamento che risale ai tempi di Cesena.

A confermare la notizia arrivano le parole anche del giornalista Pasquale Garro ai microfoni di Radio Marte che ha raccontato i dettagli di questa possibile trattativa che potrebbe concretizzarsi nella finestra di calciomercato invernale, specialmente in caso di addio di Allan dopo i recenti problemi.