Vicino il rinnovo di Matuidi, confermatissimi Higuain, Dybala e Cuadrado, potrebbero partire fra gli altri Mandzukic e Emre Can. Nel mirino i due giovani di Valencia e United.

16/11/2019

Eppur si muove. La Juventus non ha di sicuro bisogno di puntare sul cosiddetto calciomercato di riparazione, quello del prossimo gennaio: la sua rosa è a prova di infortuni, malanni e di qualunque tipo di imprevisto, anche di quelli meno immaginabili, terrore di tutti gli allenatori. La squadra è una vera e propria corazzata, pienamente in grado di reggere insieme due o anche tre competizioni di alto livello.

Ma il club è ormai ottimamente strutturato, lo staff e la dirigenza sono pienamente consapevoli del pericolo di sedersi a riposare sugli allori. Sempre meglio stare vigili e continuare a programmare il futuro: il che vuol dire partire per tempo a discutere i rinnovi non solo delle star ma anche dei "portatori d'acqua", accontentare chi contento proprio non è e preferirebbe andare altrove pur di giocare e, last but not least, monitorare le promesse del panorama europeo. Con un occhio di riguardo, perché no, per chi potrebbe arrivare a parametro zero, la specialità della casa del resto.

Il fatto di essere in testa alla classifica della Serie A - con soli 4 punti persi per strada in 12 giornate, frutto dei due pareggi con Fiorentina e Lecce - di poter vantare la migliore difesa del campionato e di avere già messo da tempo in cassaforte la qualificazione agli ottavi della Champions League, insomma, non fa abbassare la guardia dalle parti di corso Galileo Ferraris, tanto meno quando si parla di calciomercato.

Sarri ha le idee chiare sul mercato della Juventus

Calciomercato Juventus fra rinnovi, cessioni e obiettivi

Sarri, si sa, è uomo di certezze granitiche: prima fa le sue prove e poi se vede che un giocatore non si adatta al suo modulo glielo spiega molto chiaramente, prima di mettergli al collo il cartellino con scritto "in vendita". Di sicuro non era stato lui in estate a mettere in dubbio la permanenza di Dybala e Higuain e infatti i due argentini si sono conquistati il posto a suon di gol e di prestazioni sontuose: confermati. E così Cuadrado, uno che da anni è sempre iscritto nell'elenco dei partenti, ma alla fine sa come rendersi indispensabile, e pure Matuidi, un altro dei peones di cui però il gioco sarriano non può fare a meno. E infatti per il francese il club sembra proprio orientato a esercitare l'opzione che gli consentirà di prolungare il contratto di un anno, dal 2020 al 2021.

Per Mandzukic nemmeno un minuto in campo con Sarri

Situazione opposta, invece, è quella di Mario Mandzukic - che ricorda molto il caso Drinkwater della stagione scorsa al Chelsea - il croato che, da scudiero di Allegri, si è trovato a passare i weekend in tribuna o sul divano di casa: zero i minuti in campo in stagione. Richiesto sia in Italia (Bologna e le due genovesi) che all'estero, con Borussia Dortmund e Manchester United davanti a tutti, Mario è un sicuro partente. Molto probabile che sia seguito da Emre Can - richieste di rango, dal Bayern Monaco al Barcellona al PSG - che potrebbe portare un'ottima contropartita in denaro, da Demiral - Milan e Arsenal - e da Perin e Pjaca. Rimessisi dai rispettivi infortuni, si cerca per entrambi una soluzione in prestito.

Ferran Torres, a dispetto della clausola rescissoria da 100 milioni, è valutato attualmente intorno ai 40 milioni

Ferran Torres e Chong nel mirino

Ma Paratici e il suo staff tengono gli occhi aperti anche sulle possibili occasioni in entrata. Ferran Torres, per esempio, è secondo goal.com uno dei giocatori sotto i riflettori bianconeri. Non si tratta di un colpo facile: i 100 milioni di clausola rescissoria con i quali il Valencia ha deciso di tutelarsi dal rischio di perdere troppo facilmente il suo attaccante classe 2000 sono lì a testimoniarlo. Ma la Juventus non si scoraggia: 2 gol, di cui uno in Champions League, e 1 assist in 800 minuti in stagione rappresentano un bel biglietto da visita per il giovanissimo spagnolo, a lungo faro e goleador dell'Under 19 iberica. Se il talentino, col contratto comunque in scadenza nel 2021, si confermerà nei prossimi mesi, i bianconeri saranno lì. Così come sono da tempo lì, sulle tracce di Tahith Chong, l'attaccante olandese classe 1999 che il Manchester United sta marcando a uomo cercando di strappargli la firma del rinnovo sul contratto che scadrebbe a giugno. Il terrore dei Red Devils, infatti, è di vederselo soffiare da sotto il naso senza possibilità di reazione, ripetendo così un altro caso Pogba, visto che la Juventus avrebbe già un accordo col giocatore e col suo entourage per portarlo in Italia a parametro zero all'inizio della prossima estate.