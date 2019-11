Il numero 10 bluagrana ha avallato l'acquisto dello slovacco: tutti i dettagli.

di Redazione Fox Sports - 16/11/2019 18:29 | aggiornato 16/11/2019 18:33

Il Barcellona starebbe pensando ad un rinforzo in difesa, ed il primo nome sui taccuini dei dirigenti catalani sarebbe quello di Milan Skriniar, difensore dell'Inter che piace molto al club blaugrana.

I catalani stanno cercando un difensore che possa raccogliere l'eredità di Piqué, che ormai è giunto a 32 anni e il cui rendimento sembrerebbe essere calato nelle ultime gare con la maglia del Barcellona. Skriniar, in tal senso, sembra rispondere alle necessità del Barça, che avrebbe tutte le intenzioni di tentare l'affondo per lo slovacco, soprattutto in virtù di una sinergia di mercato sviluppata con i nerazzurri.

L'Inter, dal canto suo, valuta Skriniar 60 milioni di euro, che per i nerazzurri sono il giusto prezzo per il difensore classe 1993 diventato ormai un punto fermo della difesa. Il Barcellona, scrive Diario Gol, ha già vagliato il nome di Skriniar, parlandone anche con la squadra al punto che sarebbe arrivato anche l'ok di Lionel Messi.

L'argentino, però, avrebbe avallato l'acquisto del difensore solo nel caso in cui Skriniar venisse inserito tra i titolari dopo l'addio di Piqué. A Skriniar l'idea non piacerebbe, scrivono in Spagna, e in questo caso si direbbe più propenso a valutare un'eventuale offerta del Real Madrid.