I due club hanno contatti continui e probabilmente chiuderanno almeno una trattativa entro la prossima estate: sul piatto ci sono Vidal, Rakitic e Lautaro Martinez.

di Redazione Fox Sports - 16/11/2019 10:00 | aggiornato 16/11/2019 10:05

L'Inter pensa già alle prossime mosse di calciomercato e fra i movimenti che la dirigenza nerazzurra sta pianificando va sicuramente segnalata la grande intesa trovata in questi mesi con il Barcellona, al punto che i due club starebbero parlando sempre più spesso portando avanti una vera e propria sinergia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, tutto sarebbe nato da un incontro tenuto circa un mese fa in cui si è parlato di diversi giocatori rafforzando gli ottimi rapporti e cercando di impostare delle trattative.

La novità è che a quanto pare sia Inter che Barcellona sarebbero convinte di chiudere almeno un'operazione entro la prossima estate e i calciatori che sarebbero sul piatti sono diversi, sia membri della rosa nerazzurra che quelli della rosa blaugrana.

Vidal e Rakitic sono due profili che l'Inter potrebbe trattare col Barcellona

Non è un mistero che i campioni di Spagna vogliano Lautaro Martinez che però al momento non è ritenuto sul mercato dall'Inter, con i nerazzurri che intanto hanno fatto sapere di non essere interessati al separato in casa Rakitic per motivazioni tecniche.

Discorso diverso per Vidal che avrebbe l'apprezzamento di Conte anche se Marotta ha espresso dubbi dal punto di vista comportamentale dopo i trascorsi juventini: il cileno però sembra più lontano alla cessione rispetto a qualche mese fa perché Valverde lo sta schierando con maggiore continuità.

Quel che è indubbio è che Inter e Barcellona chiuderanno almeno un affare di calciomercato entro giugno se non a gennaio (circola anche il nome di Semedo), con i contatti che rimarranno costanti per portare avanti questa alleanza che farà bene a entrambe le squadre.