Inter: il nuovo obiettivo è Eriksen a parametro zero

Napoli in apprensione: infortunio per Mertens

Napoli in apprensione: infortunio per Mertens

Oltre al nome di Eriksen, scrive il Corriere dello Sport, Marotta lavora anche sui nomi di Kurzawa e Vertonghen, oltre al già citato Mertens. A breve la situazione Eriksen dovrebbe sbloccarsi, per capire se effettivamente il centrocampista sarà svincolato il prossimo giugno. E magari, scrive il quotidiano, il blitz di Ausilio a Londra è servito proprio per cercare di imbastire l'affare con agenti e intermediari.

Al nome di Mertens, parametro zero che convince sia Suning che lo staff tecnico, viene accostato anche il profilo di Christian Eriksen . Il centrocampista danese è in scadenza col Tottenham, e i nerazzurri sembrerebbero più che interessati al giocatore, su cui c'è però anche il Real Madrid.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK