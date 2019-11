Il difensore del PSG attacca la Pulce dopo Brasile-Argentina: "Si comporta così anche in Spagna, in Champions non glielo fanno fare".

di Redazione Fox Sports - 16/11/2019 13:53 | aggiornato 16/11/2019 13:57

La partita fra Brasile e Argentina ha sempre un significato molto particolare, anche quando le due grandi Nazionali del calcio sudamericano si affrontano in un'amichevole come successo ieri nell'incontro vinto dall'Albiceleste grazie a una rete siglata da Lionel Messi.

Come accade ogni volta in cui le due squadre incrociano le loro strade, anche stavolta ci sono state diverse polemiche per via del rigore procurato dalla stessa Pulce e che ha permesso all'Argentina di passare in vantaggio (il fenomeno del Barcellona ha segnato dopo la respinta di Alisson).

Il penalty, assegnato dopo un contrasto fra Messi e Alex Sandro, è stato molto discusso e nel post partita sono arrivate le dichiarazioni tutt'altro che amichevoli da parte del capitano dei Verdeoro, Thiago Silva. E il centrale difensivo è stato decisamente poco amichevole nei confronti del numero 10 avversario.

Thiago Silva attacca Messi dopo Brasile-Argentina

Parlando ai microfoni del Mundo Deportivo, Thiago Silva ha attaccato duramente Messi accusandolo di cercare costantemente il fallo e di portare il direttore di gara a fischiare sempre fallo su di lui anche quando il contrasto con l'avversario è regolare.