Il direttore sportivo dei rossoblu conferma l'interesse per lo svedese, ora libero dopo l'addio ai Galaxy: "Noi ci siamo, deciderà lui".

Riuscire a essere protagonista sul calciomercato anche a 38 anni è un'impresa che potrebbe riuscire solo a Zlatan Ibrahimovic e dopo il suo addio ai Los Angeles Galaxy, annunciato in settimana con un messaggio sui suoi profili social, c'è la fila per riportarlo in Serie A con Milan, Bologna e Napoli molto interessate.

Qualche settimana fa erano arrivate le parole di Walter Sabatini che svelava come il centravanti svedese fosse molto tentato di approdare in rossoblu specialmente per il rapporto di amicizia che lo lega al tecnico Sinisa Mihajlovic.

E nonostante le indiscrezioni di calciomercato vedano il Milan pronto all'affondo pur di riportare Ibrahimovic in rossonero, oggi sono arrivate delle dichiarazioni che possono far sognare i tifosi del Bologna da parte dei direttore sportivo Riccardo Bigon.

Ibrahimovic ha detto sì al Bologna

Bigon: "Ibrahimovic ha dato la sua apertura al Bologna"

Il dirigente del club felsineo ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 e ha commentato le voci che vedono Ibrahimovic nel mirino del Bologna, confermando che lo svedese ha già dato il suo primo sì alla trattativa.