Il tedesco resterà in panchina almeno fino a Natale. Lewandowski è contento: "È molto preparato tatticamente, in poco tempo ci ha fatto migliorare".

di Franco Borghese - 16/11/2019 13:31 | aggiornato 16/11/2019 13:35

L'ultima decisione. Quella che deve dare la scossa al Bayern Monaco. Uli Hoeness ieri ha lasciato la presidenza del club. Durante l’ultima assemblea dei soci, Hoeness ha lasciato l'incarico al 65enne Herbert Hainer, che in passato è stato gran capo e amministratore delegato di Adidas. Da dirigente (manager prima, presidente poi) dei bavaresi ha vinto tutto. Nei suoi 40 anni di gestione la squadra ha vinto 57 titoli, compresi 24 campionati, 14 Coppe di Germania, 2 Champions League, una Coppa Uefa e altro ancora.

Per questo andarsene da terzo in classifica gli metteva un po' di malinconia. Questo benché la sua ultima partita da presidente il Bayern Monaco l'abbia vinta rifilando quattro gol al Borussia Dortmund. Hoeness voleva lasciare l'incarico mandando comunque un segnale forte. E così ha fatto. Dopo aver esonerato Kovac lo scorso 3 novembre ha ora ufficializzato il suo sostituto. Questa la sua ultima decisione da presidente.

Hoeness si è convinto del fatto che la soluzione migliore per il Bayern Monaco fosse confermare Hansi Flick, ex assistente di Kovac che in queste due settimane ha guidato la squadra a due vittorie importanti contro Olympiakos (in Champions League) e Borussia Dortmund (in Bundesliga), con un totale di sei gol fatti e zero subiti.

Chi regala ai soci un calcio così spettacolare come successo sabato scorso contro il Dortmund merita l'occasione di essere allenatore capo.

Flick è stato confermato allenatore del Bayern Monaco

Bayern Monaco, Flick confermato allenatore capo

Flick al momento è legato al Bayern Monaco da un contratto (scadenza 2021) da assistente. L'accordo con la società verrà rivisto (compreso il compenso) se, fino alla sosta invernale, la squadra dovesse confermare i progressi confermati nelle ultime settimane. Anche l'amministratore delegato dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge, ha confermato la decisione del club di confermare Flick nel ruolo di allenatore capo:

Come minimo resterà allenatore fino a Natale, possibilmente anche oltre.

Il Bayern Monaco pagherà l'assenza di Hoeness?



Allo spogliatoio la conferma di Flick ha fatto particolarmente piacere. Muller, Boateng e Neuer con lui hanno vinto i Mondiali del 2014 (all'epoca Flick era assistente di Low), e la squadra apprezza da sempre il modo in cui il tecnico si approccia ai calciatori. Robert Lewandowski nei giorni scorsi si era esposto in favore di Flick, augurandosi proprio la sua conferma:

Credo che sia l'uomo giusto. L'esonero di Kovac è arrivato in un momento delicato perché non ci sono molti allenatori sul mercato. Con Flick comunque abbiamo un buon rapporto. È molto preparato tatticamente, in poco tempo ci ha fatto capire come migliorarci per vincere.

Per questo Hoeness ieri sera ha deciso di confermarlo sulla panchina del Bayern Monaco. La sua ultima azione da presidente. Da oggi infatti le decisioni le prenderà Herbert Hainer. Compresa quella relativa alla conferma di Flick anche dopo Natale. Per quella c'è ancora tempo...