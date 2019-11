Nadal batte Tsitsipas ma non basta per qualificarsi alle semifinali

Tsitsipas in finale: due set per superare Federer

Tsitsipas ha superato Federer in soli due set, vincendo 6-3 6-4 ed elimando il 38enne svizzero. Per Federer la finale avrebbe significato la possibilità di vincere il settimo titolo alle Finals, possibilità che adesso si gioca Tsitsipas, numero 6 al mondo, mentre attende di conoscere il nome del secondo finalista, uno tra Dominic Thiem e il campione del 2018 Sascha Zverev.

