Daniel Bryan sarà ospite di MizTV per parlare dell'aggressione di The Fiend della scorsa settimana.

15/11/2019

La WWE, per la nuova puntata di SmackDown, torna a esibirsi al Wells Fargo Center di Philadelphia in Pennsylvania. Per questo show, il penultimo del roster blu prima di Survivor Series 2019 del 24 novembre, annunciato un rematch per i titoli di coppia tra gli attuali campioni del New Day e i precedenti, The Revival.

Oltre a questo, già in programma altri due incontri con implicazioni che condizioneranno la card del prossimo ppv, perché la campionessa Bayley, affronterà Nikki Cross: se a vincere sarà quest'ultima, allora otterrà l'ingresso nel team SmackDown per il Five-Woman Survivor Series Elimination Match, dove intanto è stata aggiunta Lacey Evans.

E ancora, la coppia composta da Ali e Shorty G se la dovrà vedere con Dolph Ziggler e Robert Roode: se i primi dovessero avere la meglio, allora si confermerebbero nel team, in caso contrario sarebbero rimpiazzati proprio dagli ex campioni di coppia del roster blu.

WWE Preview WWE SmackDown 15 novembre 2019

WWE SmackDown, 15 novembre 2019

Non è ancora finita, a seguito dell'attacco subito la scorsa settimana a Manchester da "The Fiend" Bray Wyatt, stasera Daniel Bryan sarà ospite di MizTv per parlare dell'argomento. Attenzione poi alle possibili intromissioni di NXT, ormai una costante da quando il brand nero-oro ha "dichiarato guerra" ai roster principali.

