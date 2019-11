L'attaccante del Barcellona fallisce un rigore ma sulla respinta batte Alisson, decidendo la sfida di Riyad. In campo poche occasioni, sei ammoniti e un altro penalty sbagliato (da Gabriel Jesus).

0 condivisioni

di Paolo Gaetano Franzino - 15/11/2019 19:54 | aggiornato 15/11/2019 20:09

L'Argentina batte 1-0 il Brasile nell'amichevole di lusso giocata in Arabia Saudita. Il gol decisivo lo sigla Leo Messi, al rientro in nazionale dopo la squalifica di tre mesi decisa a inizio agosto dalla Conmebol per i fatti accaduti in Copa America.

Al King Saud University Stadium di Riyad (l'impianto dove si svolgerà anche la prossima Supercoppa italiana), la nazionale argentina si aggiudica quindi il 102° Superclásico della storia. Con questo successo salgono a 38 i successi dell'Albiceleste, contro i 39 del Brasile (25 pareggi).

Si tratta anche del primo Superclásico vinto dal ct Scaloni, dopo due sconfitte. La sua nazionale non perde proprio dal più recente KO con i verdeoro, quello della scorsa Copa America (2-0): da lì sono arrivate tre vittorie e due pareggi. Rendimento completamente opposto per la selezione di Tite, che dopo aver battuto il Perù non ha più vinto (un pareggio e 4 sconfitte).

Leo Messi in gol contro il Brasile

Brasile-Argentina 0-1: il racconto del match

Tite sceglie il tridente Gabriel Jesus-Firmino-Willian con Paquetà a supporto, Scaloni risponde con Messi punto di riferimento di una formazione molto offensiva, comprendente il suo partner Lautaro Martinez e i vari De Paul, Paredes, Lo Celso e Ocampos a centrocampo. Presenti dal 1' pure gli altri “italiani” Danilo, Alex Sandro e Pezzella, oltre agli ex Serie A Thiago Silva e Alisson. Panchina per Dybala.

Ritmi subito alti: al 5' parata di Andrada sulla conclusione di Gabriel Jesus. L'attaccante verdeoro è ancora protagonista al 10', quando subisce fallo in area. Per il neozelandese Conger è calcio di rigore, ma lo stesso centravanti del Manchester City prende il palo sbagliando il suo secondo penalty consecutivo dopo quello contro l'Atalanta.

Altra massima punizione al 13', stavolta in favore dell'Albiceleste per un contatto tra Alex Sandro e Messi. Batte la Pulce, Alisson para ma l'argentino non sbaglia sulla ribattuta, portando in vantaggio i suoi.

Le due squadre rallentano e la cosa più bella è rappresentata dalla ruleta di Lautaro ai danni di Marcelo. Alla mezz'ora Paquetà sfiora il gol con il sinistro da buona posizione, subito dopo Thiago Silva mura il tentativo a botta sicura di Messi. Lo stesso numero dieci calcia su Alisson sprecando un buon contropiede nel recupero del primo tempo.

Fase del match con Lautaro e Militao protagonisti

All'intervallo Coutinho sostituisce Paquetà. Zero emozioni fino al 60', quando Ocampos spaventa il portiere verdeoro con un tiro angolato che termina di poco alto. Sei minuti più tardi Messi tenta di ricreare la punizione con cui superò Alisson al Camp Nou, ma stavolta l'ex Roma devia in angolo. Ancora protagonista il portiere del Liverpool, che respinge il gran destro di Paredes, mentre all'81' è solo l'errore di Lautaro a graziare gli avversari (tiro altissimo). Nel finale, due calci d'angolo al Brasile non bastano per ottenere il pareggio: vince l'Argentina.