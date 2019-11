A lanciare qualche frecciata indirettamente, invece, ci hanno pensato le sorelle del portoghese, sempre sui suoi social media. La sorella Catia ha postato una foto del fratello con la scritta: "Non si scherza con lui. Orgoglio di sorella". Elma, invece, ha postato sul suo profilo Instagram una foto del fratello-campione con la scritta: "Dio non fallisce". Nessun riferimento diretto, certo. Ma magari qualche persona in particolare l'avranno pur pensata.

"Buona vittoria di squadra, siamo a un passo dalla qualificazione", ha scritto Cristiano Ronaldo dopo la tripletta (6-0 finale) rifilata alla Lituania. L'attaccante portoghese ha scelto come sempre Instagram per manifestare i suoi pensieri, senza fare alcun riferimento polemico ovviamente a quanto accaduto invece con la maglia della Juventus.

