Sarà direttamente la Lega Serie A a fornire agli allenatori un tablet con installato il programma che fornirà in tempo reale a tecnico e staff tutti i dati e le statistiche della partita in corso oltre che dare persino consigli tattici da prendere in considerazione per il resto del match.

La notizia arriva direttamente dalla Lega Calcio e questa iniziativa è stata presentata durante la quinta edizione dell'evento "Barça Sports Technology Symposium" in Catalogna: il sistema è stato progettato in collaborazione con la startup milanese Math&Sport e sarà disponibile su tutte le panchine a partire dall'inizio del girone di ritorno.

