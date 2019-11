Le parole del capitano dei Blancos sul Clasico del 18 dicembre.

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 17:32 | aggiornato 15/11/2019 17:37

Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos si è proiettato al Clasico tra Barcellona e Real Madrid del 18 dicembre, in programma al Camp Nou alle ore 20. Lo ha fatto prima della sfida di qualificazione a Euro 2020 tra Spagna e Malta in programma stasera allo stadio Carranza di Cadice.

Non credo sia il momento giusto per giocare a Barcellona. Speriamo che tutto si risolva al più presto e che il nostro paese possa raggiungere un equilibrio. È un peccato che la partita non sia stata giocata nella data prevista (il 26 ottobre, ndr). Manca ancora del tempo prima di quella sfida. La affronteremo con la stessa voglia di sempre

Poi si è lamentato del calendario, visto che nel turno precedente a quello del Clasico il Real giocherà il 15 dicembre a Valencia mentre il Barcellona se la vedrà con la Real Sociedad il giorno prima.

Qualsiasi cosa dica può creare negatività, ma alla fine è il Real Madrid che sarà in svantaggio. Dovremmo giocare lo stesso giorno della Barcellona e avere lo stesso tempo per riposare. Nonostante questo, saremo preparati anche a questo ed entreremo in campo per vincere

Infine sulla sfida contro Malta: