I finlandesi staccano per la prima volta il pass per la fase finale del torneo. Si qualifica anche la Svezia. La Svizzera ha bisogno solo di una vittoria con Gibilterra.

15/11/2019 22:42

Un passo importante, finalmente decisivo. Nel gruppo J (quello dell'Italia) di qualificazione a Euro 2020, la Finlandia vince 3-0 in casa contro il Liechtenstein e stacca il pass per il torneo che si svolgerà la prossima estate. I finlandesi hanno avuto vita facile, portandosi in vantaggio con Tuominen già al 21', prima di chiudere l'incontro nella ripresa grazie alla doppietta di Pukki (la prima rete l'ha segnata su rigore).

Un risultato storico per la Finlandia, che prima di oggi non si era mai qualificata né ai Mondiali né agli Europei. Partita dalla terza fascia, la nazionale allenata da Markku Kanerva ha vinto quattro delle cinque partite giocate in casa, subendo gol solo dall'Italia. Un cammino esaltante, reso possibile proprio da Pukki, attaccante in forza al Norwich, che ha segnato ben 9 gol in queste qualificazioni a Euro 2020. Solo Ronaldo, Zahavi e Kane hanno fatto meglio.

Viene quindi resa inutile la vittoria della Grecia in Armenia: decisivo il gol di Limnios al 34' del primo tempo. Gli ellenici sono quindi terzi in classifica. Nello stesso girone vince anche l'Italia, che batte 3-0 la Bosnia e si conferma a punteggio pieno. Sblocca la partita il laziale Acerbi, alla prima rete in Azzurro. Il 2-0 lo ha poi realizzato Insigne al 37' del primo tempo, mentre è stato il Gallo Belotti a calare il tris a inizio ripresa. Nel gruppo F vince la Norvegia, capace di imporsi per 4-0 contro le Far Oer (in gol Reginiussen, Fossum e due volte Sorloth). Il successo dei norvegesi, arrivato dopo tre pareggi di fila (contro Svezia, Spagna e Romania) è però reso inutile da quello della Svezia arrivato in casa della Romania: con i gol di Berg e Quaison gli svedesi hanno staccato il pass per Euro 2020, allungando, a una giornata dalla fine, a +4 proprio sui rumeni terzi in classifica.

Acerbi esulta dopo il suo primo gol in nazionale durante la gara di qualificazione a Euro 2020

Qualificazioni Euro 2020, i risultati della serata

Nel girone D tutto facile per la Danimarca, che batte 6-0 Gibilterra: decisivo il gol di Skov giunto già al 12' (ha poi replicato al 64'), poi il raddoppio di Gytkjaer al 47' e il terzo acuto di Braithwaite al 51' e la doppietta finale di Eriksen all'85 e al 94'. I danesi hanno così 3 punti di vantaggio sull'Irlanda con cui si giocherà la qualificazione nello scontro diretto di lunedì. Nello stesso girone la Svizzera ha battuto per 1-0 la Georgia (gol di Itten). Alla nazionale allenata da Petkovic basterà battere Gibilterra nell'ultima giornata per qualificarsi. Vince la Spagna, che batte 7-0 Malta con i gol di Morata e Cazorla nel primo tempo e quelli di Torres, Sarabia, Olmo, Moreno e Navas nella ripresa. La gara era comunque utile solo ai fini statistici: le Furie Rosse erano già qualificate, eliminati, con appena 3 punti conquistati, i maltesi.

I risultati del venerdì di qualificazione a Euro 2020

Armenia-Grecia 0-1

Finlandia-Liechtenstein 3-0

Norvegia-Far Oer 4-0

Bosnia-Italia 0-3

Danimarca-Gibilterra 6-0

Romania-Svezia 0-2

Spagna-Malta 7-0

Svizzera-Georgia 1-0

Le classifiche

Gruppo D: Danimarca 15, Svizzera 12, Irlanda 12, Georgia 9, Gibilterra 0.

Gruppo F: Spagna 23, Svezia 18, Romania 14, Norvegia 14, Far Oer 3, Malta 3.

Gruppo J: Italia 27, Finlandia 18, Grecia 11, Armenia 10, Bosnia 10, Liechtenstein 2.