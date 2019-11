A segno Acerbi, Insigne e Belotti. Mancini nella storia: infranto il record di Vittorio Pozzo.

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 22:31 | aggiornato 15/11/2019 22:38

L'Italia di Roberto Mancini sa solo vincere. Già qualificata a Euro 2020, la Nazionale azzurra si è imposta 3-0 contro la Bosnia allo Stadio Bilino Polje di Zenica. A decidere il match sono state le reti di Acerbi al 21', Insigne al 37' e Belotti al 53'. Quello contro la Bosnia è il decimo successo consecutivo per gli Azzurri, un filotto da urlo che permette a Bonucci e compagni di superare il record stabilito nel 1938/1939 dalla selezione di Vittorio Pozzo.

Si tratta anche della decima vittoria di fila per un singolo ct, con Mancini che così infrange il primato di Vittorio Pozzo. In assoluto per l'ex allenatore dell'Inter è la vittoria numero 12 in 19 partite da ct della Nazionale (eguagliati Sacchi e Trapattoni).

Ma i record non finiscono qui. Il 3-0 contro la Bosnia fa salire l'Italia sempre più in vetta nel Gruppo J a quota 27 punti, frutto di 9 vittorie: nessuno aveva fatto così bene nei gironi di qualificazione all'Europeo. È anche il 39esimo risultato utile consecutivo senza sconfitta in gare di qualificazione, la nona vittoria in un anno solare (eguagliato il primato stabilito nel 1990, nel 1994, nel 2000 e nel 2003) nonché la migliore striscia di sempre di vittorie consecutive in un anno solare. Insomma, questa Italia merita solo applausi.