Quello alla Juventus non è il suo primo battibecco con un allenatore: con Ferguson è diventato amico nonostante qualche incomprensione, Benitez di fatto lo fece fuori lui.

di Franco Borghese - 15/11/2019 16:24 | aggiornato 15/11/2019 16:29

Scena simile, eppure completamente diversa. A pochi giorni dal battibecco con Maurizio Sarri, per la sostituzione subita nel corso del match di Serie A vinta contro il Milan, Cristiano Ronaldo è nuovamente stato tolto a gara in corso. Questa volta però invece di brontolare ha sorriso e ha abbracciato il commissario tecnico Fernando Santos. Poi si è seduto in panchina e ha assistito alla fine della partita insieme ai suoi compagni. Lo stadio, intanto, gli ha tributato una standing ovation.

Domenica sera, allo Juventus Stadium, il clima era completamente diverso. Probabilmente hanno contribuito anche i tre gol che Cristiano Ronaldo ha segnato con la maglia del Portogallo contro la Lituania, il tutto dopo aver detto non solo di sentirsi bene, ma perfino molto bene, chiara riferimento a Sarri che invece aveva giustificato la sostituzione con il Milan parlando di un problema al ginocchio.

Con i lusitani Cristiano Ronaldo è ora a quota 98 gol, a -11 dal record di Ali Daei che con 109 centri con l'Iran è il miglior marcatore di sempre per quel che riguarda le nazionali. Già contro il Lussemburgo, nell'ultima gara delle qualificazioni agli Europei 2020, CR7 può fare un altro balzo in avanti e magari raggiungere quota 100 con la maglia del Portogallo. Il suo modo per rispondere a Sarri e dimostrare di essere ancora al top della forma.

Cristiano Ronaldo ha segnato tre gol col Portogallo: Sarri lo riavrà molto più sereno

Cristiano Ronaldo e le liti con gli allenatori

Sarri non è però l'unico con il quale Ronaldo ha avuto incomprensioni. Nella sua carriera al portoghese è successo di scontrarsi con qualche tecnico, di non condividerne le idee. E le liti si sono sviluppate (e concluse) in modo molto diverse fra loro. Alcune sfuriate, d'altronde, passano, altre lasciano un solco indelebile nel rapporto. Cristiano Ronaldo, da giovanissimo, si è scontrato perfino con Sir Alex Ferguson, l’uomo che lo lanciò nel grande calcio andandolo a prendere a Lisbona per portarlo a Manchester e renderlo il sostituto di David Beckham. Durante un derby con il City nel 2009, però, Sir Alex decise di togliere Cristiano che nel primo tempo aveva segnato un gran gol su punizione (il suo ultimo con la maglia dello United). CR7 lasciò il campo furibondo, al punto che snobbò il manager scozzese prima di gettare per terra la tuta che Alex Wyllie, il magazziniere, gli aveva passato. Eppure il rapporto con Ferguson non si è mai incrinato, anzi: ancora oggi Ronaldo reputa lo scozzese il suo maestro.

Diverso il discorso per Rafa Benitez. I due non si sono mai amati e Ronaldo ha più volte criticato il tecnico spagnolo anche pubblicamente.

Ci sono qualità che nessuno ti può insegnare, o ce l’hai o non ce l’hai. Lui non cercava solo di spiegarmi come calciare le punizioni - disse tempo fa Ronaldo parlando di Benitez - ma anche come calciare il pallone, dribblare... Cosa dovevo rispondergli? Gli dicevo "ok va bene". Non si può avere un confronto con un’altra persona se la pensa in modo completamente differente da te

Il rapporto con Benitez, insomma, non è mai stato buono, anche se il tecnico spagnolo a Madrid è rimasto appena quattro mesi. Nel gennaio 2016 al suo posto ecco Zinedine Zidane, altro allenatore stimatissimo da Ronaldo: i due avevano un rapporto quasi simbiotico e insieme hanno vinto tre Champions. Con lui però non ha mai avuto un battibecco pubblico. E non si è nemmeno mai lamentato per una sostituzione. Non per questo però Sarri deve preoccuparsi. Anzi, la tripletta contro la Lituania, in un certo senso, può aiutare anche il tecnico juventino. Presto potrà riabbracciare Ronaldo. E lo troverà molto più sereno.