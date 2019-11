La Seleçao si è conquistata l'ultimo atto della manifestazione casalinga. Merito, in primis, dei talenti nati tra il 2002 e il 2003, già pronti per infiammare il mercato.

di Andrea Bracco - 15/11/2019 13:06

Poteva essere una disfatta, ma alla fine è stato un trionfo. Il Brasile conquista l'ultimo atto del Mondiale under 17 battendo la Francia in una sorta di finale anticipata, disputata tra quelle che - almeno sulla carta - erano le due migliori squadre del torneo. Il tabellone ha giocato un ruolo decisivo facendole incontrare già in semifinale: a Gama, a qualche chilometro di distanza dalla capitale Brasilia, l'Amarelinha si è imposta 3-2 rimontando il doppio svantaggio iniziale nell'ultima mezz'ora di gioco. Una reazione travolgente, che ha spazzato via le resistenze di una Francia dominante per oltre un'ora.

Guardandola da una prospettiva diversa, si potrebbe quasi dire che la vittoria della Seleçao sia stata una piccola impresa, soprattutto se consideriamo le premesse con le quali la nazionale allenata da Guilherme Dea arrivava alla manifestazione: il Brasile infatti non avrebbe nemmeno dovuto partecipare, ma si è ritrovato ai nastri di partenza in quanto organizzatore del torneo. Infatti, nel Sudamericano di categoria giocatosi a inizio anno, i giovani talenti verdeoro non erano nemmeno stati in grado di superare la fase a gruppi valida per qualificarsi all'esagonale finale. Un fallimento clamoroso, parzialmente mitigato proprio dalla certezza che, bene o male, al Mondiale ci si sarebbe andati lo stesso.

A pochi mesi di distanza però le cose sembrerebbero decisamente cambiate: oggi il Brasile ha registrato la fase difensiva, vera croce durante le ultime uscite ufficiali, e soprattutto trovato un assetto offensivo efficace a tal punto da essere arrivato a toccare quota 17 gol segnati in 7 partite. Mica male eh? E, com'era ampiamente preventivabile, all'interno della squadra si sono messe in luce diverse individualità molto interessanti, di quelle che probabilmente a breve infiammeranno il mercato, con parecchi club europei pronti a darsi battaglia per assicurarsi i nuovi Vinicius Junior e Rodrygo.

I festeggiamenti brasiliani dopo la bella vittoria in rimonta contro la Francia: l'Amarelinha si qualifica alla finale del Mondiale under 17, nella quale affronterà la sorpresa Messico

Mondiale under 17, Gabriel Veron ma non solo: il Brasile si gode i suoi talenti

Ma quali sono i gioielli dell'Amarelinha da tenere maggiormente sott'occhio? Il talento più cristallino pare proprio essere Gabriel Veron, numero 7 sulle spalle e una rapidità di esecuzione in grado di spaccare le partite. Veron è uno degli ultimi prodotti del sempre florido vivaio del Palmeiras, società che di recente lo ha aggregato - anche se non in pianta stabile - alla prima squadra allenata da Luis Felipe Scolari. Esterno destro dalla tecnica di base sviluppatissima, in questo Mondiale ha segnato 3 gol (uno dei quali proprio alla Francia) e messo a ferro e fuoco le difese avversarie, compresa quella dell'Italia.

Veron è una delle braccia armate di una corazzata che sta affrontando la manifestazione giocando un 4-2-3-1 a trazione anteriore. La mente, invece, si chiama Joao Peglow, trequartista e regista offensivo del Brasile, una vera e propria spina nel fianco quando può partire tra le linee, muovendosi senza dare punti di riferimento. Peglow viene principalmente impiegato in zona centrale, ma talvolta lo si vede partire largo a sinistra, così da sfruttare il dribbling a rientrare per creare superiorità numerica. Il suo cartellino appartiene all'Internacional di Porto Alegre e piace al Real Madrid, che però per strapparlo ai gauchos dovrà sborsare l'intero importo della clausola rescissoria, pari a 70 milioni di euro.

Da segnalare anche gli altri due elementi dell'attacco verdeoro. Il primo, la stellina del Vasco Da Gama Talles Magno, è stato messo ko da un infortunio durante gli ottavi di finale contro il Cile e non è più rientrato. Alla vigilia era però indicato come uno degli osservati speciali del torneo: punta molto mobile, con Dea parte spesso largo a sinistra sfruttando poi i movimenti a riempire il campo, andando ad appoggiare il centravanti Kaio Jorge. Quest'ultimo gioca nel Santos e ha già esordito in prima squadra, dopo essersi messo in mostra durante la Copa Sao Paulo nel 2018. Numero 9 d'area, Kaio Jorge ha un discreto feeling con il gol e nel torneo ha trovato la via della rete per ben quattro volte, due delle quali hanno deciso la delicata sfida contro il Cile.

Scalando indietro di qualche metro, una menzione la meritano anche i due terzini. A sinistra si è distinto Patryck, che il Mondiale lo sta giocando addirittura sotto età (è un classe 2003). Di lui si ricorderanno a lungo gli Azzurrini di Nunziata, puniti da una sua rete e, più in generale, da una serie di scorribande sull'out mancino che hanno messo in serie difficoltà l'Italia. Mancino telecomandato, Patrick è pericolosissimo quando si spinge sul fondo e taglia l'area con i suoi cross tesi e potenti o, in alternativa, per le sue prodezze su calcio da fermo. Il suo "socio", Yan Couto, al momento è invece il miglior laterale destro della manifestazione. In patria lo paragonano a Dani Alves e, vedendolo muoversi, non è difficile intuirne i motivi.

Terzino dalle spiccate doti di attacco, Couto appoggia molto bene la manovra durante le sue incursioni nella metà campo avversaria, diventando di fatto un attaccante aggiunto. Gioca nel Coritiba da parecchi anni e ha saltato una partita per squalifica, a causa dell'espulsione ingenua rimediata contro la Nuova Zelanda. L'undici titolare del Brasile ha davvero pochi punti deboli, ma se la difesa regge lo si deve soprattutto all'imperioso Henrique Marinho, in arte Henri, centrale del Palmeiras e capitano dell'Amarelinha. Il fatto che il suo idolo sia l'ex interista Lucio ne dipinge indirettamente anche le sue caratteristiche: gran fisico, ambidestro, ottimo colpitore di testa e con le doti di un regista arretrato. Se il Brasile ha cambiato volto in così poco tempo, molti dei meriti sono anche suoi.