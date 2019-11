Un premio per i temerari che avevano seguito la trasferta in Ucraina dei Citizens.

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 11:36 | aggiornato 15/11/2019 11:41

In occasione della partita di Champions League tra Manchester City e Shakhtar Donets in programma il prossimo 26 novembre, in tribuna autorità dell'Etihad Stadium troveranno spazio 114 tifosi dei Citizens molto speciali. I loro posti sono stati riservati infatti per via di un invito molto particolare, quello di Pep Guardiola.

Il manager del Manchester City ha infatti voluto premiare così i 114 supporter che avevano accompagnato la squadra in trasferta in Ucraina, sobbarcandosi gli oneri di un viaggio di oltre 4mila chilometri.

Guardiola ospita 114 tifosi per Manchester City-Shakthar

Il club ha così riconosciuto il grande sforzo ai propri tifosi, regalando a ognuno di loro un biglietto Vip per la gara di ritorno contro lo Shakhtar Donets, che potranno vedere dalla tribuna autorità dell'Etihad Stadium

Avere il vostro supporto - aveva detto Guardiola - in queste partite significa molto. E, come ho sempre detto, non siamo niente senza i nostri tifosi.

Dalle parole ai fatti. Per questi 114 temerari tifosi del Manchester City è arrivato un piccolo importante riconoscimento. Direttamente su invito di Pep Guardiola.