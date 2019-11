Il Tas di Losanna ha giudicato irricevibile la richiesta dei Citizens che ora rischiano da una corposa sanzione pecuniaria fino alla squalifica dalla Champions League.

15/11/2019

Piove sul bagnato. In Inghilterra ci saranno anche abituati, d'accordo, ma questo è davvero un periodo che a quelli del Manchester City sembra non girargliene una giusta. La sconfitta contro il Liverpool nell'ultimo turno di Premier League prima della sosta per le Nazionali ha fatto saltare molti nervi scoperti, tanto che sotto sotto sono persino partite le prime critiche a Guardiola.

Nulla di articolato si intende, ma da più parti si sottolinea come questa sia la peggior partenza di Pep a memoria d'uomo. E sarà anche vero, per carità, ma sono cose che possono capitare e non sembra davvero il caso di chiamare già il boia. Del resto basta, per tutte, ricordare la partenza a handicap della Juventus quattro stagioni fa.

Correva l'anno secondo della gestione Allegri e l'avvio dei bianconeri fu, per usare un eufemismo, al rallentatore. Dopo le prime 10 giornate, Buffon & c. avevano messo in saccoccia soltanto la miseria di 12 punti, veleggiavano al 12esimo posto in classifica e il loro distacco dalla vetta - 11 lunghezze dalla Roma e 9 da Inter, Napoli e Fiorentina - sembrava aver già messo una pietra tombale sulle loro ambizioni di vincere il quinto titolo consecutivo. Come finì è noto e Guardiola conta molto sul precedente.

Tempi duri per Guardiola e per il Manchester City

Manchester City: ricorso respinto contro le indagini sul FPF

Ma il momento nero in Premier League non è la sola preoccupazione del momento in casa Manchester City. Da tempo il club è guardato con sospetto a livello internazionale a causa delle sue campagne acquisti faraoniche a colpi di centinaia di milioni a stagione. Il suo accusatore principale è Javier Tebas, il presidente della Liga spagnola che, guardando ovviamente agli interessi delle società iberiche, ha più volte indossato i panni di Torquemada contro Citizens e PSG, colpevoli a suo dire di aggirare disinvoltamente le regole del Fair Play Finanziario.

I tifosi non smettono di sostenere il Manchester City

Le sue intemerate, insieme ad altri interventi per carità, hanno finito per convincere nei mesi scorsi l'Uefa ad aprire ufficialmente un'indagine nei confronti del club inglese. Indagine che era stata chiusa con la raccomandazione di una sanzione al club, verso la quale la stessa società si è subito opposta attraverso un ricorso prontamente inviato al Tas di Losanna. Procedura rivelatisi quanto meno discutibile, se non un vero e proprio autogol. Oggi, infatti, è arrivata la risposta dello stesso Tribunale elvetico che ha rigettato la richiesta dei Citizens in quanto:

Un ricorso avverso la decisione di una Federazione, Associazione o Ente Sportivo può essere presentato al TAS ove il ricorrente abbia esaurito i rimedi legali disponibili prima all’appello. Nel caso in esame, però, la decisione presa dalla Camera investigativa di rinviare un caso alla Camera arbitrale non è definitiva e non può quindi essere impugnata direttamente al TAS.

Man City has failed to have its FFP decision thrown out at the court of arbitration for sport. Now face judgement of UEFA’s adjudicatory chamber. Can appeal that ruling again at CAS though. As we were, basically. pic.twitter.com/laTnDWrlhC — tariq panja (@tariqpanja) November 15, 2019

I legali del Manchester City, insomma, sono incredibilmente scivolati su una mera questione procedurale e ora il club rischia una pena che potrebbe andare da una consistente sanzione pecuniaria, fino a un'esclusione a tempo dalla Champions League. Non c'è davvero pace, dunque, per Pep.