Per questo lo stesso commissario tecnico avrebbe manifestato tutta la sua rabbia negli spogliatoi al termine della gara, prendendosela con i calciatori e concludendo il suo discorso con un "buona fortuna", prima di andare a rassegnare le sue dimissioni. Quelle che la Cina ha accettato subito dopo, confermando come il rapporto con l'ormai ex ct fosse ai minimi termini già da tempo.

Lippi ha già lasciato Dubai insieme alla moglie per tornare in Italia. Secondo quanto riportato dai media cinesi, a spingerlo verso le dimissioni sarebbe stato l'atteggiamento rinunciatario della squadra e l'incapacità dei giocatori di eseguire le indicazioni tattiche impartite.

