L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri è in ansia per le condizioni di Miralem Pjanic. Il centrocampista bianconero si è fatto male durante il match tra Bosnia-Erzegovina e Italia, valido per le qualificazioni a Euro 2020 e vinto 3-0 dagli Azzurri grazie alle reti di Francesco Acerbi, Lorenzo Insigne e Andrea Belotti.

