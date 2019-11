Le parole del commissario tecnico e di Sterling dopo la vittoria dell'Inghilterra per 7-0 sul Montenegro.

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 15:15 | aggiornato 15/11/2019 15:21

Al termine di Inghilterra-Montenegro, match valido per le qualificazioni a Euro 2020 che ha visto i Tre Leoni imporsi con un netto 7-0, ha parlato così in conferenza il commissario tecnico degli inglesi Gareth Southgate, visibilmente infastidito dai fischi del pubblico al difensore del Liverpool Joe Gomez:

Tutta la squadra è dispiaciuta per quanto succcesso, non dovrebbe mai accadere una cosa simile. Il gruppo è unito, remiamo dalla stessa parte e non c'è nessuna versione diversa da questa. La questione era chiesa, Joe non ha fatto niente di sbagliato. Nessun giocatore della nazionale dovrebbe essere fischiato quando indossa questa maglia, non capisco proprio il motivo dei fischi

Southgate si riferisce alla lite in allenamento tra Sterling e Gomez, con il primo che ha preso per il collo il secondo dopo che i due si erano trovati facci a faccia anche durante Liverpool-Manchester City. Queste invece le parole di Sterling:

A tutti i tifosi dell’Inghilterra, volevo lasciarmi tutto alle spalle, ma questa sera mi ritrovo a doverne parlare ancora: è stato difficile per me vedere il mio compagno di squadra fischiato per colpa mia. Joe non ha fatto nulla di sbagliato e per me vedere qualcuno che tiene la testa bassa e lavora sodo, specialmente in una settimana difficile per lui, venir fischiato quando entra in campo è sbagliato. Ho preso piena responsabilità dell'accaduto e accettato le conseguenze. Sentivo di doverlo dire

To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard.. — Raheem Sterling (@sterling7) November 14, 2019