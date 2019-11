Nella sfida fra Costa d'Avorio e Sudafrica, l'attaccante della squadra ligure si è infortunato e per lui c'è il sospetto di un lungo stop.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 15/11/2019 20:59 | aggiornato 15/11/2019 21:04

Bruttissime notizie per il Genoa e per Thiago Motta: Christian Kouame ha subito un grave infortunio mentre stava giocando una partita della Coppa d'Africa Under23 e per lui potrebbe essere arrivata la rottura del legamento crociato.

Lo rivela la Gazzetta dello Sport, che racconta come il problema al ginocchio sinistro arrivato nella sfida fra la Costa d'Avorio e Sudafrica potrebbe essere particolarmente pesante tanto che l'attaccante della squadra ligure è già rientrato in Italia.

I primi controlli fatti direttamente dove la partita è stata disputata (al Cairo in Egitto) avevano subito fatto preoccupare lo staff medico sia della Costa d'Avorio che quello del Genoa che è stato costantemente aggiornato. A breve si attende il responso degli esami più approfonditi ma l'ipotesi sembra essere la peggiore possibile.

Sospetta lesione del crociato per Kouame

Tegola per il Genoa: sospetta lesione al crociato per Kouame

Il pericolo sempre più concreto è che Kouame abbia subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, infortunio che per lui comporterebbe un lungo stop (forse addirittura fino alla fine della stagione in corso).

Un colpo terribile per il giovane attaccante che con la maglia del Genoa veniva dall'impressionante striscia di 49 partite consecutive giocate (non era in campo nell'ultimo incontro in casa del Napoli perché già in Nazionale), oltre all'ottimo momento di forma con 5 gol segnati in queste prime 12 giornate di campionato.

La notizia è ovviamente pesante anche per Thiago Motta che quando lo ha avuto a disposizione ha sempre puntato su Kouame come esterno titolare nel suo nuovo 4-2-3-1: non è dunque escluso che Preziosi possa tornare sul calciomercato durante la sessione di gennaio in modo da dare al tecnico italo-brasiliano una nuova soluzione per quanto riguarda il reparto offensivo. Gli esami di Kouame si svolgeranno domani a Genova, con la speranza che non si tratti davvero di un problema al legamento crociato.