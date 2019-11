Gabigol, colpito da una ginocchiata dopo Flamengo-Vasco da Gama

Fortunatamente Gabigol non ha riportato infortuni, mentre per il dirigente del Vasco da Gama si attende una lunghissima squalifica.

Stavo parlando con Fellipe Bastos della partita – ha poi dichiarato Gabigol – quando questo signore è venuto e mi ha dato un colpo. Mi ha aggredito, si vede chiaramente nelle immagini. Non ho avuto reazioni. Quest’aggressività non riesco davvero a capirla

Un match spettacolare rovinato da una rissa finale. Flamengo-Vasco da Gama, partita valida per la 33esima giornata del campionato brasiliano, è terminata 4-4 in virtù delle reti segnate al 1' da Ribeiro, al 34' da Marrony, al 38' da Pikachu, al 45'+5' da Danilo, al 52' da Marcos Junior, al 65' e all'81' da Henrique e al 93' da Ribamar. Al triplice fischio però gli animi si sono scaldati e a farne le spese è stato Gabigol.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK