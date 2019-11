Fresco di addio ai Galaxy, il 38enne svedese è pronto a tornare in Europa: dal ritiro della nazionale svedese, il connazionale Ekdal assicura di vederlo al Milan.

di Luca Guerra - 15/11/2019 12:05 | aggiornato 15/11/2019 12:10

Le 53 reti in 58 partite, i titoloni regalati ai giornali contro arbitri, avversari e con video bizzarri postati su Instagram, una classe che non è corrosa dall'età. In un anno e mezzo nella Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic ha regalato tutto questo al pubblico statunitense. Fino all'addio, annunciato con un messaggio dei suoi, affidato a Instagram e concluso con quel "E ora tornate a vedere il baseball" che è destinato a restare nella storia del 38enne di Malmö, ora di nuovo al centro del calciomercato europeo.

Dall'1 gennaio Ibrahimovic potrà ufficialmente indossare una nuova maglia e il ritorno in Europa, come spiegato dal diretto interessato, è la possibilità più concreta. Diciannove mesi vissuti negli States non cancellano una carriera passata per Svezia, Olanda, Italia, Spagna, Francia e Inghilterra, con 30 trofei conquistati e 535 reti realizzate in partite ufficiali. Una delle possibilità più concrete per Zlatan è il ritorno in Serie A, campionato frequentato dal 2004 al 2009 e dal 2010 al 2012 con le maglie di Juventus, Inter e Milan.

A sognare il rientro in Italia di Ibra c'è anche il Bologna del suo amico Sinisa Mihajlovic, ma un'altra pista altrettanto concreta è quella che conduce a Milano, sponda rossonera. Un'ipotesi caldeggiata anche dalle idee di un connazionale di Ibrahimovic: il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, che dal ritiro della sua nazionale prima della partita della Romania si è sbilanciato sul futuro del campione svedese.

Ogni giorno i giornali scrivono qualcosa su Ibrahimovic, ma non si può mai sapere quale decisione prenderà Zlatan. Il Milan mi sembra la destinazione più naturale, ho difficoltà a vederlo al Bologna. Se dovessi scommettere direi Milan.

Calciomercato, possibile ritorno al Milan per Ibrahimovic

Calciomercato, Ibrahimovic e il Milan: sette anni dopo, una nuova possibilità?

Nell'abulico attacco del Milan edizione 2019/2020, con Piatek in crisi di identità e a segno 3 volte e Leao atteso da un lungo percorso di maturazione e sin qui in rete solo contro la Fiorentina, più di qualche tifoso sogna il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Non solo per le indiscutibili qualità tecniche del centravanti svedese, ma anche (e soprattutto) per la sua leadership. Per questo le parole di Ekdal riaccendono il desiderio di rivedere Zlatan in rossonero dopo il biennio 2010-2012, archiviato con 56 reti in 85 presenze, la vittoria di uno scudetto e una Supercoppa italiana.

Serie A, Ibrahimovic ed Ekdal avversari in un Milan-Cagliari del 2011

Se "la storia continua", come spiegato da Ibra su Instagram al momento dell'addio ai Galaxy, le opportunità sembrano ripetersi. Già un anno e mezzo fa l'allora ds rossonero Leonardo, con l'avallo di Elliott, aveva provato a riportare il centravanti al Milan, ma Zlatan aveva già dato la sua parola al Galaxy. Ora sul giocatore ci sono anche Bologna, Napoli e Manchester United: la proprietà ha dato il via libera per l'arrivo di un uomo di esperienza, in grado di andare oltre i limiti di una squadra quattordicesima in Serie A con 13 punti, a -19 dalla vetta e -9 dalla zona Europa League. Ibra sembra davvero il profilo perfetto. Lo pensa anche Ekdal.