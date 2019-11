Con l'arrivo del Black Friday il mercato giocatori FUT potrebbe concretamente toccare picchi verso il basso mai visti: preparate i crediti.

di Massimiliano Rincione - 15/11/2019 11:57

Sniper di tutto il mondo, unitevi! Se anche voi siete tra coloro i quali hanno costruito le loro fortune sulla compravendita di carte FUT e non avete alcuna intenzione di smettere neanche in FIFA 20, questo è l'articolo che fa per voi. Sì perché sono ormai pochi, d'altronde, i giorni che ci separano dal primo vero Market Crash del gioco. Per i neofiti: cosa è un Market Crash? Molto semplicemente, un avvenimento scatenato da determinati fattori in game - che siano essi uscite di SBC, sconti sui pacchetti o rilascio di carte speciali importanti - che comportano un sostanziale deprezzamento di carte dal valore medio-alto.

Quindi, all'atto pratico: se un David Silva, 88 di overall, viene attualmente valutato sul mercato circa 22mila crediti, stiate certi che - salvo SBC che richiedano giocatori da overall alto, in quel caso il prezzo salirebbe - il suo prezzo scenderà almeno di 5-6 mila crediti come base minima. Discorso diverso per i top come Sadio Mané, per dirne uno, il cui prezzo ad oggi vicino ai 400mila crediti potrà scendere al massimo di qualche decina di migliaia di unità, importi magari considerevoli ma comunque difficilmente raggiungibili senza una base economica seria.

Ma prima di spiegarvi nuovamente come racimolare qualcosina, lasciateci chiarire quando verosimilmente il primo Market Crash dovrebbe verificarsi: venerdì 29 novembre, questa la data per il momento più atteso dai consumatori di tutto il mondo. Nei giorni subito precedenti e in quelli immediatamente successivi ci troveremo senza se e senza ma di fronte a dei mini-crolli, ma sarà proprio nel giorno designato per il Black Friday che bisognerà correre a spendere quanto racimolato in termini di crediti di gioco in questa prima parte di stagione di FIFA 20. Quindi, avete ancora un bel po' di giorni per provare a raccogliere quanta più moneta possibile, e il metodo più facile per farlo resta senza dubbio lo sniping.

FIFA 20: come diventare ricchi con lo sniping

Frenate i vostri entusiasmi se credete sia facile e soprattutto veloce diventare ricchi con lo sniping: servirà pazienza, voglia di investire e naso sul mercato. Il primo consiglio che vi diamo è quello di prendere di mira un calciatore oro raro che solitamente viene acquistato a non più del suo prezzo base - calciatore da 600 base minima, 600 costo e così via - e assicurarselo.

Ecco, provate ad acquistarne un paio in serie, e metteteli in lista trasferimenti con importi superiori al massimo di 100-200 in compra ora. Se tutto andrà come dovrebbe andare, avrete un profitto di 100, 200 crediti a carta - tasse escluse, purtroppo - con cui potrete cominciare a costruire la vostra piccola fortuna. Non demordete, però, alle prime difficoltà: lo sniping è una partita a scacchi, e come nell'esempio portato vince chi ha più talento e pazienza.