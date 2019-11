Fernando Santos dopo la prestazione di Cristiano Ronaldo

Cercheremo di ripetere la prestazione contro la Lituania ma sarà molto complicato riuscirci. Abbiamo un avversario diverso, è vero, ma comunque anche meno tempo per prepararci: ci restano 72 ore per recuperare.

Adesso Cristiano Ronaldo potrà incrementare ulteriormente il suo bottino nel prossimo match, contro un altro avversario non certo insormontabile come il Lussemburgo. Santos però predica calma e piedi per terra:

Cristiano sta bene. Il campo è in grado di parlare più di ogni altra cosa. Non avevo dubbi sul fatto che durante la conferenza stampa, qualcuno potesse chiedermi delle sue condizioni. Io personalmente non avevo dubbi, era la gente che ne aveva.

Così è stato e CR7 ha ripagato sul terreno di gioco, da migliore in campo, con una prestazione sontuosa e una tripletta (i primi due gol della partita e quello che l'ha chiusa) nel 6-0 con il quale i lusitani hanno regolato i lituani. Ecco perché al termine della gara, per il ct del Portogallo è arrivato il momento di andare all'incasso:

