L'Italia batte la Bosnia a Zenica, decidono i gol di Acerbi, Insigne e Belotti. Nona vittoria nelle qualificazioni, decisa consecutiva per Mancini che batte il record di Pozzo.

di MarcoValerio Bava - 15/11/2019 22:37 | aggiornato 15/11/2019 22:44

L'Italia supera senza problemi la Bosnia, a Zenica, ottiene la decima vittoria consecutiva della gestione Mancini. La gara conta poco per entrambe, perché la vittoria della Finlandia contro il Liechtenstein ha sancito che la Bosnia si giocherà le residue speranze di qualificazioni a Euro 2020 attraverso i playoff di fine marzo, mentre gli azzurri sono già qualificati come primi del girone J. La partita però è gradevole e le chance, potenziali o reali, arrivano da una parte e dall'altra. Dopo un minuto errore difensivo dell'Italia, Dzeko s'invola verso Donnarumma ma è in fuorigioco. Nell'altra area, su azione da corner, ci prova Bonucci ma la sua conclusione a botta sicura viene murata da Bicakcic. L'Italia ha due occasioni importanti prima con Insigne che viene murato da un intervento alla disperata di Kovacevic, poi con Bernardeschi che sbuca sul secondo palo, raccoglie il cross di Acerbi, ma con il tocco d'esterno non riesce a superare Sehic in uscita.

Il gol azzurro è nell'aria e arriva al 20' con Acerbi che sfrutta la grande azione sulla sinistra di Bernardeschi, riceve da Barella e in area (dove si trovava dopo un corner battuto dall'Italia), dribbla un avversario e di destro è preciso nel cogliere l'angolo lontano. Primo gol in nazionale per il difensore laziale, molto festeggiato da tutti i compagni. La Bosnia reagisce e fa paura con Besic, ma la conclusione del giocatore di proprietà dello Sheffield United, viene ribattuto quasi sulla linea da Emerson. Uno squillo che non spaventa l'Italia che quando attacca, soprattutto sul lato sinistro della difesa bosniaca, crea diversi pericoli e da lì nasce il raddoppio che porta la firma d'Insigne, grande merito però va a Belotti autore dell'assist. E proprio il Gallo va vicino alla gioia personale, ma Sehic devia in angolo. Nel mezzo tre parate clamorose di Donnarumma, interventi in serie su Dzeko, Cimirot e poi Krunic.

La ripresa inizia con la Bosnia che prova ad affacciarsi dalle parti della porta italiana, ma in ripartenza è la squadra di Mancini ad andare a segno per la terza volta: dopo aver servito l'assist a Insigne, stavolta Belotti riceve da Barella e con un tiro di prima intenzione beffa Sehic. I padroni di casa tornano a farsi vedere all'ora di gioco con Kvrzic, ma Donnarumma è ancora attento. Succede poco, è normale, i ritmi si abbassano notevolmente, la Bosnia è ormai arresa e deve anche fare i conti con l'infortunio di Pjanic che si ferma per un problema all'adduttore. Una notizia che verrà ovviamente accolta con apprensione alla Continassa. C'è tempo per i debutti di Castrovilli e Gollini, così Mancini arriva a quota 22 giocatori fatti esordire in azzurro. Per il ct è anche la decima vittoria consecutiva, battuto il record di Vittorio Pozzo. E non è una soddisfazione da poco.

Euro 2020, tris azzurro contro la Bosnia

Qualificazioni Euro 2020, le pagelle di Bosnia-Italia

Bosnia (4-3-3): Sehic 5,5; Kvrzic 5,5, Kovacevic 5, Bicakcic 5, Kolasinac 4,5; Cimirot 5,5, Pjanic 5,5 (76' Jajalo sv), Besic 5 (60' Saric 5); Visca 5 (60' Hodzic 5), Dzeko 5, Krunic 5. Ct. Prosinecki 5

Italia (4-3-3): Donnarumma 7 (85' Gollini sv); Florenzi 7, Bonucci 6,5, Acerbi 7,5, Emerson 6,5; Barella 7, Jorginho 6,5, Tonali 6,5; Bernardeschi 7 (74' El Shaarawy sv), Belotti 7, Insigne 7 (84' Castrovilli sv). Ct. Mancini 7,5

I migliori

Acerbi 7,5

Segna il suo primo gol in azzurro, un gol da punta: controllo di sinistro e destro preciso nell'angolo opposto che non lascia scampo a Sehic. Gioia meritata per un giocatore che ha scalato le gerarchie e oggi è a tutti gli effetti il titolare, accanto a Bonucci, della difesa della nazionale. Gioca una partita attenta e precisa anche in chiusura, non lascia che le briciole ai giocatori offensivi della Bosnia, bravissimo anche in impostazione. È di fatto il primo regista della squadra e pure qui sbaglia quasi nulla.

Belotti 7

Un gol da attaccante vero, scatto in profondità e destro di prima a sorprendere il portiere che rimane a metà strada. È centravanti generoso, sa giocare per la squadra, si muove molto sul fronte offensivo, serve l'assist a Insigne per il raddoppio azzurro con un'azione personale che sorprende la Bosnia sul suo fronte sinistro. A volte sbaglia qualcosa in appoggio, ma non fa mai mancare il suo apporto anche in fase di ripiegamento.

Donnarumma 7

Nella ripresa non deve praticamente mai intervenire, anche perché il 3-0 di Belotti taglia le gambe alla Bosnia e mette fine a ogni velleità di Dzeko e compagni. Nel primo tempo, però, deve compiere tre parate miracolose per evitare che gli avversari accorcino le distanze, si portino sull'1-2 e tornino quindi in partita. Interventi fantastici, soprattutto quelli su Krunic e Cimirot. Parate da fenomeno e che contribuiscono a tenere inviolata la porta dell'Italia.

I peggiori

Visca 5

È uno dei giocatori più talentuosi a disposizione della selezione bosniaca, ma il giocatore dell'Istanbul Basaksehir gioca una partita del tutto anonima. Non si fa vedere mai, trotterella per il campo senza essere mai un pericolo per Emerson da quella parte. Esce dopo un'ora, forse Prosinecki lo lascia in campo anche troppo.

Kolasinac 4,5

Discorso simile a quello fatto per Visca. Gioca nell'Arsenal, ha esperienza internazionale, è uno degli elementi più importanti della squadra, ma l'ex Schalke gioca una gara pessima, per lui sono novanta minuti di sofferenza. Da quella parte, soprattutto nel primo tempo, l'Italia da un po' quello che vuole con Bernardeschi, Florenzi e anche Belotti quando scivola sul fronte destro dell'attacco azzurro. Da lì nasce il gol d'Insigne, poco prima s'era fatto beffare da un pallone di Acerbi, scappare Bernardeschi e solo l'uscita di Sehic l'aveva salvato. Sempre in difficoltà.

Kovacevic 5

In difficoltà contro gli attaccanti dell'Italia. Non riesce mai prendere le misure su Belotti, si fa sorprendere in occasione di tutti e tre le reti azzurre. Non ne azzecca praticamente una. Simbolo di un reparto in grave affanno.