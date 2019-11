Colombia, infortunio James Rodriguez: si teme rottura crociato

La nazionale predica calma e vuole sottoporre il giocatore a nuovi esami strumentali.

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 08:50 | aggiornato 15/11/2019 08:55

Brutte notizie per la Colombia, per il Real Madrid e per lo stesso giocatore. James Rodriguez potrebbe essersi rotto il legamento crociato. Questo è quanto riportato da molti media colombiani a seguito dell'infortunio riportato in allenamento da parte dell'uomo di maggior talento della nazionale dei cafeteros.

Se la notizia venisse confermata, per il giocatore (cercato con insistenza dal Napoli in estate) si tratterebbe di una chiusura anticipata della stagione, dal momento che dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Da parte della Colombia però non sono state comunicate ancora notizie ufficiali riguardo la reale entità dell'infortunio di James Rodriguez e come si può leggere dalla nota diffusa questa notte, lo staff medico vuole vederci chiaro prima di creare allarmismi: