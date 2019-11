Il club giallorosso vuole provare a ricomporre la coppia dell'Italia under 21, ma su di lui c'è anche il Milan.

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 09:23 | aggiornato 15/11/2019 09:31

Insieme hanno dato spettacolo con la maglia delle selezioni giovanili dell'Italia, ma sempre insieme hanno pure commesso qualche errore di troppo. Peccati di gioventù di Kean e Zaniolo, che potrebbero presto ritrovarsi come compagni di squadra sfruttando le vie del calciomercato.

La Roma ci sta infatti pensando, potrebbe portare nella Capitale l'attaccante dell'Everton e ricomporre così la coppia che si era vista per l'ultima volta nell'under 21 di Luigi Di Biagio all'Europeo di categoria della scorsa estate.

Proprio in quell'occasione i due arrivarono in ritardo a una riunione della squadra, questo portò alla loro esclusione dalla partita successiva e pure dalle convocazioni della nazionale maggiore di Roberto Mancini. Un incidente di percorso che sembra aver prodotto l'effetto sperato, perché da quel momento (soprattutto Zaniolo) i due hanno cambiato marcia e assunto dei comportamenti sempre professionali.

Calciomercato Roma, Kean nel mirino

Ecco perché non solo la Roma, ma pure il Milan starebbe pensando di riportare presto in Italia Moise Kean. Lui intanto ha chiesto all'amico Zaniolo informazioni sulla Roma, per capire se ci siano davvero i presupposti per tornare nella prossima sessione di calciomercato.

E dal suo punto di vista il club giallorosso sarebbe disposto a valutare seriamente l'opzione, a patto però che l'ex attaccante della Juventus accetti in toto il codice di condotta di Trigoria, che prevede multe salate, aumentate rispetto al passato, per comportamenti non corretti dal vivo e sui social (sia del tesserato che dei suoi parenti più stretti). Questa la condizione necessaria per poter pensare davvero di concludere l'acquisto. Zaniolo sotto questo aspetto è cresciuto tantissimo. Kean potrebbe fare altrettanto.