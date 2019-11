Il centrocampista svedese di origini macedoni parla del suo futuro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 15/11/2019 16:46 | aggiornato 15/11/2019 16:51

Dejan Kulusevski è una delle più belle sorprese di questa Serie A. Il centrocampista svedese di origini macedoni, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Parma, ha fin qui segnato due gol e confezionato cinque assist, riuscendo non a casa a ottenere la prima convocazione nella nazionale maggiore svedese. Su di lui ha messo gli occhi l'Inter, ma è presto per parlare di futuro.

Se gioco bene - ha detto Kulusevski - credo sia normale che si scriva di altre squadre interessate a me. Ma non ci penso: ho un accordo di un anno con il Parma e quando avrò finito questa stagione mi siederò con il mio agente e la mia famiglia e sceglierò la soluzione migliore per me. Non c’è nulla a cui penso ora, sono concentrato solo al Parma

Sulla convocazione in Nazionale:

Avevo dimenticato fosse tempo di convocazioni. Ero a Parma, sono rimasto in campo un po’ di più con un compagno di squadra, poi Gagliolo (anche lui chiamato dalla nazionale svedese, ndr) è uscito dallo spogliatoio e ha gridato che ero stato convocato. Ho chiesto per cosa e mi ha risposto in Nazionale. Non ci ho creduto. Ma sono entrato, ho controllato il telefono e ho visto che aveva ragione…

Retroscena Kulusevski: in estate ha rifiutato la Juventus

E intanto spunta un retroscena risalente alla scorsa estate. La Juventus voleva infatti il classe 2000 che sarebbe stato aggregato con l'Under 23. La risposta del giocatore non si è fatta attendere: ha rifiutato perché non aveva alcuna intenzione di andare a giocare in Serie C. I bianconeri torneranno però alla carica nei prossimi mesi sfidando l'Inter. Di certo c'è che l'Atalanta, che nel luglio 2016 lo ha acquistato dal Brommapojkarna per appena 150mila euro, potrebbe fare l'ennesima plusvalenza.