I rossoneri provano l'affondo decisivo per lo svedese, che potrebbe seriamente accettare la corte di Maldini e Boban. E le quote per il ritorno, intanto, scendono.

di Massimiliano Rincione - 15/11/2019 14:07 | aggiornato 15/11/2019 14:12

Zlatan Ibrahimovic non è più un sogno per il Milan. Lo svedese, fresco di addio ai Los Angeles Galaxy con tanto di post in pieno stile king Zlatan, è pronto a tornare in Europa dopo 53 gol in 58 apparizioni tra MLS e coppe. Tante, tantissime le richieste piovute sulla cassetta postale di Mino Raiola, anche se pare ormai evidente la volontà da parte dell'ex Juventus ed Inter di regalarsi un'ultima esperienza italiana. E, dopo i sondaggi e gli interessamenti in sede di calciomercato di Napoli e Bologna, pare essere il Milan la squadra più accreditata per assicurarsi le prestazioni del 38enne di Malmoe: un ritorno, questo, che farebbe sognare non poco tutti i tifosi rossoneri, ancora memori di quel fantastico biennio che riportò uno Scudetto in via Turati a sette anni di distanza dall'ultima volta.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

Certo, adesso le cose sono cambiate non poco, con un Ibra non più alle soglie dei 30 anni ed un Milan non più da vertice massimo del campionato. Ciò nonostante, un piazzamento europeo resta comunque alla portata considerato come ci si trovi soltanto a ridosso della 13esima giornata di Serie A. Chiaro, servirà una netta inversione di tendenza e l'apporto di giocatori di carattere e qualità, guardacaso l'identikit perfettamente corrispondente ad un Ibrahimovic attualmente libero da vincoli sul calciomercato: proprio per questo, stando a quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Boban avrebbero finalmente incassato una sorta di assenso della famiglia Singer all'eventuale ritorno di Ibra a Milano.

Con l'ok di Elliott, la dirigenza meneghina è pronta ad offrire un contratto da 18 mesi al suo ex centravanti. Un accordo da un anno e mezzo che permetterebbe ad Ibrahimovic di rimettersi in gioco - sempre qualora ci fosse la volontà di farlo - e a Pioli di trovarsi finalmente di fronte ad un uomo spogliatoio dal carisma smisurato. Certo, bisognerebbe anche fare i conti con il carattere spigoloso dell'ex Los Angeles Galaxy, ma è pur vero che in quel di Milanello hanno sempre saputo tener testa allo svedese, se si esclude la famosissima lite con Oguchi Onyewu.

Zlatan Ibrahimovic, in foto con la maglia rossonera, è di fatto diventato l'obiettivo n.1 per l'attacco del Milan.

Calciomercato Milan: Ibrahimovic in rossonero? I bookmakers ci credono

Intanto però i bookmakers non hanno affatto perso tempo nel rilasciare le quote relative alla prossima squadra in cui Zlatan Ibrahimovic giocherà: favorito, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio il Milan a 3,00, con il Bologna dell'amico Sinisa Mihajlovic più staccato a 5,00. Un ritorno, quello dello svedese in rossonero, che avrebbe grande impatto nelle dinamiche di un gruppo giovanissimo, che si ritroverebbe così una guida ed un compagno di squadra capace di fare la differenza nonostante i 38 anni d'età.