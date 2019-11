Poi arriverà anche la notizia di un altro prolungamento, quello di Juan Cuadrado, in scadenza a giugno 2020. Il colombiano sta trovando molto spazio nel progetto di Sarri e per questo sarà blindato fino al 2022. "Siamo molto vicini all'accordo", sono state le parole del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.

Come riportato da Sky Sport, si tratta di un premio per l'ex Arsenal che sta dimostrando a suon di prestazioni da urlo di meritare la maglia da titolare della Vecchia Signora. Nelle prossime ore si aspetta l'annuncio ufficiale da parte della Juve.

Wojciech Szczesny s'appresta a dire ancora una volta sì alla Juventus. Il portiere polacco classe 1990 sta infatti per prolungare il suo contratto con il club bianconero che attualmente è in scadenza nel 2021.

Il portiere polacco sta per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021.

